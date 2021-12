© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités locales de la ville de M’diq ont pu, grâce à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, épingler certains responsables qui organisaient des fêtes d’anniversaire privées dans une bibliothèque publique. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

Les autorités provinciales de M’diq ont ouvert, dernièrement, une enquête administrative concernant l’organisation de fêtes d’anniversaire privées dans une bibliothèque publique. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 15 décembre, que des séquences vidéo de ces soirées privées ont été relayées sur les réseaux sociaux. Les responsables de la ville ont fait savoir que la loi interdit l’exploitation d’une infrastructure d’utilité publique à des fins personnelles ou politiques

Le quotidien Al Akhbar rapporte que plusieurs bibliothèques dans les villes du Nord n’assument pas convenablement les rôles qui leur sont assignés pour promouvoir la culture. Les principales causes de ce manquement résident dans le déficit constaté en matière d’encadrement des jeunes, notamment par les associations qui ne disposent pas de stratégies pour diversifier les activités culturelles.



Le journal indique que les rivalités politiques et les règlements de comptes ont impacté négativement la gestion de plusieurs établissements dédiés à la promotion de la lecture. De ce fait, ce sont les enfants des quartiers populaires qui pâtissent le plus de cette absence d’encadrement et d’orientation.