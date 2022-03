© Copyright : DR

Kiosque360. Une bande spécialisée dans le cambriolage des maisons dans la ville de Marrakech vient d’être mise hors d’état de nuire par la police judiciaire de la cité ocre. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

De retour de vacances ou de week-end, des familles du lotissement de Mabrouka à Guéliz et à Ménara découvraient leur maison en désordre. Ils découvraient, de même, que l'argent et les objets de valeur avaient disparu. En leur absence, les demeures étaient cambriolées. Le phénomène a pris de l’ampleur et les plaintes des victimes se sont mises à inonder les bureaux des districts de police dans les deux arrondissements de Ménara et de Guéliz. Ce qui a mis en état d’alerte les services sécuritaires et les autorités locales dans la ville, rapporte le quotidien Al Ahdath dans son édition du mardi 15 mars. C’est ainsi que les investigations des éléments du seizième district de police, en coordination avec leurs homologues du onzième district, se sont mobilisés pour résoudre l’énigme de ces cambrioleurs qui agissent les week-ends, mettent la main sur le butin et disparaissent dans la nature.

Ces investigations, indiquent les sources du quotidien, ont rapidement conduit les limiers de la cité ocre à l’arrestation d’un cambrioleur en possession de pas moins de soixante clés de différentes serrures. Soumis à l'interrogatoire, le mis en cause s’est effondré devant les enquêteurs en dévoilant le modus operandi de ses crimes. En fait, poursuit le quotidien, les membres de la bande guettaient les habitations des immeubles dans les deux arrondissements et repéraient celles dont les locataires étaient en voyage pour y débarquer pendant la nuit.

L’enquête menée sous la supervision du procureur général du roi près la Cour d’appel de Marrakech a permis la saisie de plusieurs articles volés, qui avaient d’ailleurs été reconnus par des victimes et signalés dans leurs plaintes. Après le placement en garde à vue de ce célèbre cambrioleur, ajoute enfin le quotidien, l’enquête se poursuit pour élucider toutes les affaires de cambriolage signalées dans les deux arrondissements, identifier les complices du mis en cause et ses connexions, ainsi que les autres crimes commis dans la ville ou ailleurs.