Kiosque360. Des membres du personnel d’un centre de vaccination pour nourrissions de Marrakech a été agressé, jeudi dernier, par une bande criminelle armée de sabres. Les malfaiteurs ont blessé plusieurs soignants.

Le personnel ainsi que les personnes présentes dans un centre de santé à Marrakech ont vécu, jeudi dernier, des moments d’épouvante indescriptible quand ils ont été attaqués par une bande criminelle armée de sabres. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (6 et 7 novembre), que les agresseurs étaient dans un état hystérique, probablement causé par une consommation excessive de drogue. Une agression d’autant plus lâche qu’elle s’est déroulée dans un centre de vaccination pour nourrissons où les mamans, les soignants et les aides-soignants ont été rudement malmenés.

Les membres de cette bande criminelle ont défoncé la porte principale et se sont rués sur la salle de vaccination pour s’en prendre au personnel du centre. Un médecin et plusieurs aides-soignants ainsi que des employés ont été blessés. Ils étaient dans un état second et agitaient leurs sabres dans tous les sens, semant le chaos et une panique générale dans l’enceinte du centre de santé.

Le quotidien Assabah rapporte que le personnel et les usagers n’ont dû leur salut qu’à la fuite car les malfaiteurs étaient déterminés à en découdre. Cet acte gravissime a mis en alerte les services de sécurité de Marrakech qui se sont rendus sur les lieux après avoir été avisés par le personnel du centre. Les policiers ont fait les constats d’usage et entendu les témoignages des victimes et des personnes qui étaient présentes au moment de l’agression. La police judiciaire de la wilaya de sûreté de la ville a rapidement pris le relais pour entamer son enquête afin d’identifier et arrêter les malfaiteurs.

Cette sanglante agression a suscité l’indignation dans la population. Le personnel traumatisé risque de ne pas s’en remettre de sitôt. D’autant que ce n’est pas la première fois que les cadres de santé de la ville sont confrontés à une telle violence. La direction régionale de la Santé vient, en effet, de condamner vigoureusement les agressons récurrentes contre les professionnels de ce secteur.