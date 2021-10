© Copyright : DR

La première édition de la fête de la Moisson aura lieu du 15 au 31 octobre à Marrakech. L’évènement, organisé par Global Diversity Foundation, Moroccan Biodiversity et Livelihoods Association, dédiées à la promotion de la biodiversité, aura lieu à l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation.

Selon un communiqué des organisateurs, la fête de la moisson sera "une célébration de l'agroécologie, de la permaculture et d’autres manières de prendre soin de la terre et de l’environnement au Maroc".

L'accent sera particulièrement mis sur les ressources locales, c'est à dire la biodiversité, la culture et la gastronomie caractéristiques de la région de Marrakech-Safi, qui seront représentées par différents intervenants, agriculteurs, coopératives agricoles, artisans, chefs cuisiniers, artistes et créatifs de tous bords, dans divers lieux de la ville et de ses environs.

La Fête de la Moisson sera désormais un événement annuel célébré tous les mois d’octobre.

L’objectif, pour ses protagonistes, est aussi d’en faire un tremplin à de futurs évènements principalement liés à l'agriculture et à la biodiversité tout au long de l’année.