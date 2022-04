© Copyright : DR

Kiosque360. Le système de bus électriques de Marrakech est en panne depuis plus d’un mois, alors que l’accident ayant provoqué la panne est banal. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le système de bus électriques de Marrakech, mis en service dans la ville dans la foulée de la COP22, serait fragile. Un dommage provoqué sur son réseau de câbles électriques par une fausse manœuvre d’un conducteur de benne-grue à ordures ménagères qui dure depuis plus d’un mois. Un projet qui a nécessité plus de 240 millions de dirhams n’a pas pu résister à une simple panne.



D’après le quotidien Al Akhbar, qui se penche sur ce sujet dans son édition du mardi 26 avril, l’accident a eu lieu dans une zone qui relève de l’arrondissement communal de Menara, provoquant la rupture des câbles électriques à côté de la station d’alimentation du réseau des trolleybus. Un incident banal a ainsi bloqué tout un système de transport dont la ville a besoin.



Ce mode de transport a donné naissance à la création de la société de développement local (SDL), «Bus City Motajadida», en charge de sa gestion, rappelle le quotidien, précisant que les bus se rechargent pendant leur service sur un tronçon limité de caténaires. Ce système de batteries, qui aurait coûté à lui seul près de 20 millions de dirhams à la commune urbaine de Marrakech pendant le précédent mandat de Laarbi Belkaid, connait souvent des pannes et perturbe la circulation. De même, ajoute le quotidien, le système de câbles reliant Majrane/Al Massira au douar Al Askar, qui a coûté 40 millions de dirhams, est déjà au cœur des questionnements de la société civile.



Normalement, poursuit le quotidien, le système des bus électriques est naturellement alimenté par l’énergie solaire, mais les panneaux tombent régulièrement en panne. Et à chaque panne, tout le réseau des trolleybus se branche automatiquement et directement sur le réseau électrique. Ce qui coûte à la commune urbaine de Marrakech entre 70.000 et 80.000 dirhams de facture d’électricité par mois. Largement critiqué dès sa mise en place, ce système fait l’objet aujourd’hui de nombreuses critiques de la part de la société civile et des associations des droits humains dans la région.