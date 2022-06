© Copyright : DR

Kiosque360. Pour sécuriser l’alimentation en eau potable de la ville de Marrakech et faire face au déficit hydrique, qui frôle les 40%, une batterie de mesures a été mise en place par les autorités compétentes. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

«Approvisionner les habitants de Marrakech en eau potable constitue désormais un défi à relever par les autorités compétentes». Pour ce faire, une batterie de mesures a été mise en place afin de garantir la rationalisation de cette denrée vitale, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 30 juin.

Ainsi, des messages de sensibilisation à la préservation de cette ressource sont envoyés aux habitants afin de les impliquer dans la mise en œuvre du plan d’action déclenché dans un contexte marqué par une baisse considérable des retenues des barrages dans la région Marrakech-Safi.

Pour assurer l’approvisionnement de la ville en eau potable, les autorités compétentes ont opté pour l’exploitation des retenues du barrage Al Massira, en mobilisant d’importants investissements. Et en parallèle, il sera procédé à la «généralisation progressive de l’utilisation des ressources non conventionnelles (eau usée traitée) pour l’irrigation des espaces verts de la ville de Marrakech». Au nombre de 26, précisent les sources du quotidien, ces espaces verts et jardins de la ville s’étendent sur une superficie totale de 228 ha, qui s’ajoute aux golfs et à la palmeraie.

Ce projet d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 64,7 millions de dirhams est cofinancé par la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), le Plan National de l’Assainissement Mutualisé (PNAM) et la Commune de Marrakech, font savoir les mêmes sources.

LOrs d’une conférence animée conjointement par la Régie Autonome de Distribution d’Eau et d’Electricité de Marrakech (RADEEMA), l’Agence du Bassin hydraulique de Tensift (ABHT), et l’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable (ONEE), Branche Eau, il a été procédé à la présentation de l’état d’avancement des actions découlant de l’Arrêté N° 238.

De même, des actions de sensibilisation ont été lancées et «des audits de l’efficacité hydrique des gros consommateurs d’eau potable (différentes administrations, écoles, hôpitaux, hôtels, mosquées…) sont pilotés par l’ABHT et conduits par des bureaux d’études experts en la matière, grâce au financement de la Région de Marrakech Safi».

C’est dans ce contexte, indique le quotidien, que la RADEEMA, l’ABHT et l’ONEE Branche Eau œuvrent ensemble «pour gérer au mieux cette période critique afin d’assurer la continuité d’alimentation en eau potable de Marrakech, à travers la réalisation d’investissements colossaux pour sécuriser l’alimentation de la cité Ocre».