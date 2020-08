© Copyright : DR

Kiosque360. Les membres d’une bande spécialisée dans le vol de panneaux solaires viennent de tomber dans les filets de la gendarmerie royale. Ils opéraient dans plusieurs communes de la région de Marrakech. Les détails.

Les panneaux photovoltaïques aiguisent l’appétit des cambrioleurs dans la région de Marrakech. En effet, une bande spécialisée dans le vol de ces panneaux solaires a fait bien des dégâts avant d’être neutralisée par les éléments de la gendarmerie royale de la région. C’est dans la commune de Saâda que trois éléments de cette bande ont été mis hors d’état de nuire, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition de ce jeudi 20 août. D’après les sources du quotidien, cette bande a dérobé, samedi dernier, des panneaux dans les quartiers de Laâzoubia, Targa et Al Afak, relevant de cette commune. La plainte des habitants de ces quartiers a permis à la gendarmerie de lancer les recherches, qui ont abouti à l'interpellation des vandales. Après leur arrestation, précisent les mêmes sources, il a été procédé à la saisie d’une voiture et de pas moins de soixante panneaux photovoltaïques. Les mis en cause ont été placés en garde à vue et devraient être déférés devant le parquet compétent après l’achèvement de l’enquête.

Après la neutralisation de cette bande, les éléments de la gendarmerie royale ont démantelé un autre réseau qui s’adonnait à la même activité dans la commune de Souihla. Ce réseau était également composé de trois individus qui agissaient à bord d’une voiture. Ils ont été placés en garde à vue et soumis à l’interrogatoire avant d’être déférés devant le parquet compétent. Les investigations des éléments de la gendarmerie royale ont conduits à l'arrestation d’autres individus qui volaient des panneaux solaires dans la commune de Ouled Cherki, dans la province de Kelât Seraghna. Ces panneaux étaient utilisés pour alimenter des pompes de puits, afin de faire face à la pénurie d’eau dans cette commune. Autant dire que leur disparition a mis en état d'alerte la population qui a saisi, sur-le-champ, la gendarmerie royale.