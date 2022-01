© Copyright : Le360

La faculté des sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) réhabilite sa réserve chimique à l’issue d’un plan de rénovation visant à doter son corps d’enseignants-chercheurs d’un dispositif de recherche digne du rayonnement de l’Université Cadi Ayyad. Explications en images.

La faculté des sciences Semlalia de Marrakech (FSSM) sécurise son dispositif de recherche en dotant son corps d’enseignants-chercheurs d’un bunker aux normes internationales. Le plan de rénovation visant à moderniser la réserve du département de chimie de la faculté remplit une double vocation: protéger la santé des étudiants, chercheurs et personnels du département, tout en dotant la faculté d’une réserve digne du rayonnement de l’université Cadi Ayyad.

C’est à l’issue d’une visite effectuée par une commission mandatée par la Wilaya en 2018 que le besoin de rénover la réserve s’est fait sentir. La visite, qui s’inscrivait dans le cadre de l’élaboration du PDR de gestion des déchets lancé par la région Marrakech-Safi, débouche d’ailleurs sur une série de remarques au sujet de l’entreposage des produits aux seins des locaux, et alerte sur les dangers imminents que peuvent engendrer de mauvaises conditions de stockage.

Un constat entériné par un rapport mené par le département de chimie transmis au doyen de la faculté, qui conduit, in fine, à une mise à niveau réglementaire et normative de la réserve.

Il faut dire qu’avant la rénovation, les conditions d’entreposage ne répondaient pas aux règles de base: stockage aléatoire, étagères inflammables, système électrique non conforme, rangement de produits inadaptés, armoires non ventilées… L’aménagement de la réserve a pris forme après plusieurs étapes. L’aménagement dans un premier temps du local, avec un revêtement spécial du sol et des murs qui s’accompagne de l’installation d’un système électrique conforme aux zones à risque d’incendie.

«Les produits chimiques connus pour leur caractéristiques majeures cumulent d’autres propriétés corrosives et toxiques par exemple, et en ce sens l’extraction des vapeurs des produits dangereux est fortement conseillée», précise Abdelaziz Ammar, directeur du centre d’analyse et de caractérisation.

L’Université n’a pas lésiné sur les moyens pour l’acquisition de matériels de stockage des substances chimiques, notamment d’armoires dotées, entre autres, d’une ventilation permanente, et un extincteur automatique. Elles sont généralement équipées d’une ventilation nécessaire pour les solvants organiques ou anticorrosion pour les acides. «Il est impératif que les produits chimiques soient conservés dans les armoires conformément au tableau des normes internationales en vigueur», explique le directeur du centre d’analyse et de caractérisation.