Kiosque360. Trois malfrats, spécialisés dans les petits larcins, simulent des accidents de la circulation ou bousculent des piétons pour pouvoir les voler. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

C’est la dernière trouvaille des petits voleurs et autres pickpockets. Ils simulent des accidents de la route ou de petits accrochages pour détourner l’attention de leurs victimes et les délester de leur smartphone ou de leur porte-monnaie. D’après le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 9 et 10 juillet, les victimes se comptent aussi bien parmi les automobilistes, les cyclistes, les motards que les piétons.



La bande est formée de trois voleurs qui agissent de manière professionnelle et bien étudiée. Ils commencent par choisir soigneusement leur victime avant de passer à l’action. Quand c’est un automobiliste ou un motocycliste, ils simulent un accident de circulation. Ils font diversion en provoquant volontairement une dispute à propos d’un refus de priorité pour délester la victime de ses biens.

Une fois l’opération réussie, les membres de la bande finissent par exiger des excuses de leur victime. Cette dernière, heureuse de se tirer finalement de cette situation sans grands frais, s’empresse de s’exécuter, avant de s’apercevoir avoir été victime d’un vol. Le stratagème fonctionne généralement aussi bien avec les automobilistes qu’avec les motocyclistes. Pour les piétons, le mode opératoire est légèrement différent. La victime se fait d’abord bousculer par un membre de la bande tandis que les autres l’entourent pour l’accuser. Au moment où elle essaie de s’expliquer, elle se fait subtiliser son porte-monnaie et son téléphone.

Ensuite, la victime se voit contrainte de présenter ses excuses pour pouvoir s’en aller et finit par comprendre ce qui s’est passé. Selon le quotidien, les trois membres de cette bande ont fini par se faire démasquer. C’est d’ailleurs l’une de leurs victimes qui les a dénoncés. Au moment où ils ont tenté de lui refaire le coup, il a vite reconnu le chef de la bande et a tout enregistré sur son téléphone. Ensuite, il est allé déposer plainte. La victime a tout raconté à la police, tout en donnant le signalement du chef de la bande en indiquant à la police l’endroit de son agression.

Les services de police se sont déplacés sur les lieux et après avoir repéré le malfaiteur, ils ont procédé à son arrestation. Il s’agit d’un repris de justice, relève Assabah. Après son interrogatoire, il a été mis en détention préventive. Depuis, la police poursuit son enquête pour déterminer si les membres de la bande ne sont pas impliqués dans des faits plus graves.