Kiosque360. Une affaire d’adultère a conduit les éléments de la gendarmerie royale de la brigade de Tassoultante à Marrakech à démanteler un réseau de prostitution impliquant plusieurs femmes mariées. Les détails.

La découverte sur un téléphone portable de vidéos véhiculant des scènes compromettantes a conduit les éléments de la brigade de la gendarmerie royale de Tassoultante à Marrakech à l’arrestation de plusieurs femmes mariées et leur complice, un homme également marié.



Et c’est l’épouse de ce dernier qui a fait éclater l’affaire, en accédant aux données du téléphone mobile que son époux avait oublié de verrouiller. Ces vidéos montraient des scènes pornographiques mettant en scène l’époux et des femmes mariées, âgées entre trente et quarante ans, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mardi 15 décembre.



Des preuves irréfutables de son adultère, qu’il n’a pas nié d’ailleurs devant les enquêteurs. En effet, précisent les sources du quotidien, l’accusé, un quinquagénaire, a avoué les faits qui lui ont été reprochés par son épouse et mère de ses enfants dans sa plainte. L’affaire a mis en état d’alerte les éléments de la gendarmerie royale de la brigade de Tassoultante à Marrakech qui ont été mobilisés pour interpeller toutes les femmes que les photos et les vidéos montraient dans des positions compromettantes.



Lors de l’enquête, le mis en cause a avoué avoir filmé ses aventures avec ces femmes qu’il roulait en contrepartie de sommes d’argent. Arrêtées chez elles, les victimes ont également avoué. Placé en garde à vue, l’homme et toutes les femmes impliquées dans ce scandale seront déférés devant le parquet général compétent pour adultère, prostitution et organisation de bande criminelle. Les sources du quotidien indiquent que les investigations menées par les enquêteurs cherchent à démêler cet écheveau pour savoir si ce réseau a des liens avec d’autres bandes criminelles de prostitution et de traite d’êtres humains.