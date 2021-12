© Copyright : DR

Kiosque360. Attaqué par un chien errant, un jeune homme, pris de panique, a finalement succombé à une crise cardiaque. Cette revue de presse est tirée d'un article du quotidien Al Akhbar.

Ils sont devenus la hantise des citoyens dans plusieurs villes du Royaume, dont les quartiers en sont envahis depuis plusieurs années. Les chiens errants viennent de faire une nouvelle victime, cette fois-ci à Marrakech.

Al Akhbar livre, dans son édition du mercredi 22 décembre, les détails de ce nouveau drame qui a coûté la vie à un jeune homme qui se promenait dans le quartier M’hamid de la ville ocre. Surpris par un chien errant qui l’a pris pour cible sans pour autant le mordre, il a fini par succomber à une attaque.



En fait, explique le journal, le jeune homme a pris la fuite dès qu’il a senti que le chien s'apprêtait à l’attaquer. Dans sa course et sous l'effet de la panique, il n’est soudain plus parvenu à respirer. Quelques instants plus tard, il a été terrassé par une crise cardiaque qui a eu raison de lui avant même l’arrivée des secours.



D’après la même source, c’est sous l'indignation et la colère des habitants que les services de police dépêchés sur place ont constaté le drame et supervisé le transfert de la dépouille à la morgue. Car ce drame était finalement prévisible, les habitants de ce quartier s'étant plaints à plusieurs reprises de la prolifération des chiens errants. C’est pourquoi le décès de ce jeune homme a nourri la fronde des citoyens qui ont, de nouveau, élevé la voix pour demander une solution concrète des autorités à ce phénomène.



Toujours selon Al Akhbar, le quartier M’hamid n'est pas le seul à souffrir de ce problème, puisque plusieurs autres quartiers de la ville ocre vivent la même situation, avec des chiens errants qui y font la loi depuis plusieurs mois. Qu’ils soient en voiture, à moto ou à pied, les citoyens se voient souvent attaquer par ces animaux qui ont déjà fait plusieurs victimes. Comme le rappelle le journal, l’année dernière, une jeune femme qui roulait à moto a été attaquée par une horde de chiens qui lui ont fait perdre le contrôle de son véhicule. Une chute qui lui sera fatale.