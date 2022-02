© Copyright : DR

Kiosque360. Une conseillère communale, dans l’arrondissement de Sidi Youssef ben Ali à Marrakech, a été placée en détention provisoire dans la prison de l’Oudaya après avoir été accusée d’escroquerie envers un investisseur koweitien. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Massae.

Le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Marrakech a décidé de placer en détention provisoire une conseillère communale (FFD) accusée d’avoir arnaqué un investisseur koweitien. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du vendredi 4 février, que la mise en cause, alias Bent Rkia, a profité de son poste pour soutirer de l’argent au ressortissant koweitien. Selon les premiers éléments de l’enquête, la conseillère lui aurait réclamé une importante somme d’argent contre des autorisations pour investir dans la ville.

Constatant l’arnaque, il a déposé une plainte auprès du parquet général pour extorsion d’une somme de 2,4 millions de dirhams. L’enquête de la police a permis de mettre au jour une relation plus intime entre la conseillère et l’investisseur avec un projet de mariage. Du coup, le ressortissant koweitien lui a transféré régulièrement des sommes d’argent afin qu’elle lui achète une maison dans la ville ocre.

Le quotidien Al Massae rapporte, par ailleurs, le démantèlement à Marrakech d’une bande criminelle spécialisée dans le vol de câbles en cuivre appartenant à un opérateur de télécommunications. C’est la brigade antigang, en coordination avec la gendarmerie de l’oasis de Sidi Brahim, qui a mis hors d’état de nuire les sept membres de cette bande. Les mis en cause, dont l’âge varie entre 40 et 60 ans, sont originaires de Marrakech et ont tous des antécédents judiciaires dans les vols qualifiés.

Les investigations de la police ont montré que les suspects commettaient leurs méfaits la nuit dans plusieurs quartiers de la ville et des localités avoisinantes. Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de saisir deux voitures déclarées volées. Après avoir été interrogés pendant leur garde à vue, les accusés ont été déférés devant le parquet général qui les a poursuivis pour constitution de bande criminelle et de vols qualifiés.