Kiosque360. Quatorze personnes, dont six filles, ont été arrêtées à Marrakech après une descente de la brigade de gendarmerie royale dans une luxueuse villa transformée en boîte de nuit clandestine.

Une soirée arrosée dans une boîte de nuit clandestine dans la région de Marrakech tourne mal pour ses organisateurs, ses clients et son propriétaire. L’affaire a éclaté après une descente de la brigade de gendarmerie royale de Tahannaoute, en coordination avec les gendarmes de Sidi Abdellah Ghiate, dans une luxueuse villa transformée en boîte de nuit clandestine.

En plus de l’espace accueillant les clients autour des boissons alcoolisées et des narguilés, cinq chambres ont été aménagées à des fins de débauche. Selon le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 30 septembre, les éléments de la gendarmerie royale, ayant effectué, dimanche soir, la descente sous la supervision du parquet compétent, ont interpellé sur place quatorze clients, dont six filles.

Parmi, les individus arrêtés figurent des hommes mariés. Ce qui a poussé les éléments de la gendarmerie royale à convoquer leurs épouses dans le cadre de l’enquête, surtout qu’il s’est avéré que cinq chambres ont été aménagées sur place à des fins de prostitution.

Le gérant de la boîte de nuit clandestine a été interpellé et auditionné, alors que le propriétaire de la villa a disparu dans la nature. Depuis, la nuit de la descente dans sa villa, il n’a pas donné signe de vie, font savoir les sources du quotidien. Et d’ajouter que lors de la descente, il a été procédé à la saisie d’une quantité de boissons alcoolisées, des narguilés et des drogues.

Après la période de garde à vue, qui a été prolongée de quarante-huit heures à des fins de l’enquête, les personnes arrêtées ont été déférées, mercredi, devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Marrakech. Leur procès démarre incessamment.