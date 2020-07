© Copyright : DR

Kiosque360. Suite à la fermeture des frontières avec l’Espagne, les MRE seront contraints de prendre le bateau à partir de Sète ou de Gênes. Ils devront, avant d’embarquer, présenter un test PCR négatif au Covid-19 et respecter d’autres mesures préventives, dont le port du masque.

Après l’annulation de l’opération Marhaba par le gouvernement en raison de la pandémie de coronavirus, les MRE qui comptent, cette année, passer leurs vacances au Maroc, devront abandonner l’entrée par l’Espagne et suivre d’autres itinéraires. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 23 juillet, que cette contrainte, ajoutée à celle des répercussions du confinement, a poussé certains d’entre eux à annuler leurs vacances. D’autant que les candidats au retour au Maroc seront assujettis à des mesures sanitaires draconiennes.

Les Marocains résidant en Europe n’ont que deux possibilités pour rejoindre le Royaume: l’avion, limité aux seules compagnies de la RAM et d’Air Arabia, ou le bateau à partir des ports de Sète (France) ou de Gênes (Italie). Avant d’embarquer dans l’avion ou le bateau, les voyageurs devront présenter une attestation de test PCR négatif au Covid-19 ne dépassant pas les 48 heures. Dans le cas d’un voyage en voiture qui aura duré plus de 48 heures, le passager sera obligé de subir un dépistage à bord du bateau où le port du masque sera obligatoire, tout comme le respect de la distanciation physique, et ce tout au long de la traversée. Pour sa part, le PDG de la RAM, Abdelhamid Addou, déclare que toutes les mesures ont été prises pour garantir la sécurité sanitaire des clients et des employés de la compagnie, conformément aux conditions posées par le gouvernement. Le patron de la RAM cite notamment l’attestation du test PCR, l’obligation du port du masque ainsi que les bagages admis en cabine, limités aux seuls sacs à main, couffins pour bébé et housses pour PC.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne toutefois que les MRE désireux de regagner le Maroc ont exprimé leur mécontentement concernant les prix exorbitants imposés par les deux compagnies détenant l’exclusivité de ces vols exceptionnels vers le Maroc. Les réseaux sociaux ont relayé massivement des prix de billets allant de 2.000 à 3.000 euros pour la seule classe économique. Mais la RAM dément catégoriquement ces informations, affirmant que ces prix concernent les billets de la classe affaires. La compagnie précise que le prix de la classe économique pour un aller simple Casablanca-Paris varie entre 2.000 et 4.000 dirhams et que le prix du retour est compris entre 3.500 et 6.500 dirhams.

Autant dire, ajoute la direction de la RAM, qu’il n'y a aucune hausse de prix par rapport à l’année dernière. Seulement, en cette période exceptionnelle, les prix sont soumis à la loi de l’offre et de la demande. Pour sa part, le ministère de l’Equipement et des transports a annoncé l’équipement de deux bateaux en laboratoires de dépistage du Covid-19 et que d’autres seront prochainement dotés de ce même matériel. Il faut rappeler que les bateaux en provenance de Sète débarqueront à Nador et que ceux en partance de Gênes vont accoster à Tanger.