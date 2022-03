© Copyright : DR

La compagnie nationale Royal Air Maroc a inauguré, ce dimanche 13 mars 2022, le premier vol direct de sa ligne régulière reliant Casablanca à Tel Aviv.

Pour célébrer cet évènement, une délégation marocaine constituée d’opérateurs économiques et de personnalités du monde de la culture, a emprunté ce vol vers la métropole israélienne dans le cadre d’un voyage inaugural afin de participer à une série de rencontres économiques et culturelles avec leurs homologues israéliens, souligne la compagnie dans un communiqué.

«Nous sommes heureux d’inaugurer cette liaison directe vers Tel Aviv, la première dans l’histoire de la compagnie nationale», a souligné à cette occasion Hamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, cité par le communiqué.

«Nous proposons à nos clients des vols directs entre les deux pays en moins de cinq heures et une expérience de voyage unique à bord de nos avions. Notre qualité de service Skytrax 4* est une véritable référence dans la région Afrique et Méditerranée. A travers notre hub de Casablanca, et en tant que membre de l’Alliance oneworld, nous connectons directement plus de 80 destinations dans le monde, soit l’un des réseaux les plus dynamiques du continent», a ajouté Hamid Addou.

Le lancement effectif de cette nouvelle route se fera à raison de quatre fréquences par semaine dans un premier temps, pour passer rapidement à cinq vols par semaine.

Les vols sont programmés au départ de Casablanca les mardis, mercredis, jeudis et dimanches à 23h55 (heure du Maroc) avec une arrivée à Tel Aviv à 06h15 (heure locale).

Les vols au départ de Tel Aviv sont programmés les lundis, mercredis, jeudis et vendredis avec un décollage à 07h15 (heure locale) et une arrivée à Casablanca à 12h10 (heure du Maroc).

«Cette nouvelle liaison répond aux attentes de la communauté marocaine établie en Israël qui entretient des liens forts avec son pays d’origine. Elle vise aussi à permettre aux touristes, ainsi qu’aux femmes et hommes d’affaires, de se rendre au Maroc ou en Israël», conclut le communiqué de RAM.