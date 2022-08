© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Pic d'affluence, actuellement au port de Beni Ansar de Nador, au cours de l'opération du retour des Marocains de l'étranger à leur pays de résidence. Les précisions de Mostafa Benali, directeur de ce port.

Finies les vacances, l’heure est au retour au pays de résidence pour les Marocains du monde. Il y a actuellement une forte affluence et un pic de départs au port de Beni Ansar, à Nador, pour cette phase de l’opération Marhaba, encadrée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité. Selon les données officielles, le transit via ce port est en augmentation en ce qui concerne le nombre de passagers (8%) et des véhicules (15%), avec près de 320.000 passagers et 82.000 véhicules immatriculés, qui seront convoyés à bord de 355 navires.

Interrogé par Le360, Mostafa Benali, directeur régional des ports de la Méditerranée et directeur du port de Beni Ansar, a souligné que l'administration de ce port a mobilisé l'ensemble de ses capacités financières, logistiques et humaines, pour organise au mieux ces retours. «Le port de Beni Ansar a connu cette année un succès fou. L’opération des retours a été pilotée par le Fondation Mohammed V pour la Solidarité, les autorités locales, l’administration des douanes et le ministère de la Santé», explique-t-il, indiquant que l'Agence Nationale des Ports, en coopération avec divers intérêts, a développé un système dédié à assurer la fluidité, la rapidité et la qualité du service dispensé aux voyageurs durant cette phase.

Mostafa Benali a également précisé que l’agence nationale des Ports a affrété 9 navires reliant le port de Beni Ansar aux ports d'Espagne et de France, avec une extension du poste d'amarrage pour que les navires puissent jeter leur ancre et mouiller à quai, l'accueil des grands navires, ainsi que l'utilisation des quatre quais dont dispose le port, avec l'augmentation du nombre de comptoirs d'enregistrement dans la gare maritime, et leur déploiement pour les passagers avec véhicules, ainsi que l'augmentation des aires de repos, le renforcement de l'éclairage, sans compter l’amélioration des espaces sanitaires.

«Nous avons également aménagé un espace dédié au contrôle sanitaire aux frontières, et mis en place d'autres structures dédiées aux services, tout en mobilisant les ressources humaines nécessaires à la réussite de la phase retour de l'opération Marhaba 2022», ajoute le directeur du port de Beni Ansar.