L’Université Euromed de Fès (UEMF) a accueilli, ce vendredi 6 janvier 2023, le haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne (CE), Josep Borrell Fontelles.

Après sa première venue à l’UEMF en 2019, Josep Borrell, accompagné d'une délégation composée de hauts responsables, s’est rendu à l’Université Euromed de Fès, ce vendredi 6 janvier, pour une visite de courtoisie et pour donner une conférence sur le thème «Nos responsabilités stratégiques dans le contexte géopolitique actuel». Y ont assisté plusieurs hauts responsables marocains et européens ainsi que des étudiants et des enseignants-chercheurs de l’UEMF dans un grand amphi archicomble.

La conférence a été suivie par des échanges-débats avec les étudiants et enseignants-chercheurs sur des thématiques diverses concernant le partenariat UE-Maroc qui s’est érigé au fil des ans en un partenariat de référence au sein de l’espace euroméditerranéen: le Sahara marocain, le partenariat UE-Afrique et la place de la jeunesse dans ce partenariat, la guerre Russie-Ukraine et les menaces d’instabilité ainsi que les crises énergétique, alimentaire et économique.

Lors de cette rencontre, Mostapha Bousmina, président de l’Université Euromed de Fès, a rappelé la profondeur des relations historiques entre l’UE et le Royaume du Maroc et l’importance de consolider ce partenariat et de lui donner des horizons plus ambitieux en parfaite résonance avec la vision royale concernant la politique de voisinage et le partenariat Euro-Méditerranée-Afrique.

Après la conférence, Josep Borrell a visité les plateformes de recherche-innovation de l'éco-campus et notamment le centre d’impression 3D, l’Ecole d’ingénierie digitale et d’intelligence artificielle et l’Incubateur de l’université. Il s’est dit impressionné par l’Université Euromed de Fès, par ses étudiants et enseignants-chercheurs et par la qualité des infrastructures qui sont aux meilleures normes mondiales.