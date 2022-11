© Copyright : Said Bouchrit / Le360

VidéoL'espace de formation et d’incubation «LionsGeek» vient de voir le jour. Inauguré vendredi 11 novembre à Casablanca, il offre aux jeunes l’opportunité d’acquérir des compétences dans la production audiovisuelle et digitale.

Association à but non lucratif, LionsGeek nourrit l’ambition d’offrir l’opportunité d’acquérir des compétences dans les métiers du codage, de la communication numérique, de l’audiovisuel et de la production de contenu digital à travers des formations gratuites. L’objectif est de faciliter l'accès à la technologie et à l’entrepreneuriat, notamment au profit des jeunes âgés entre 18 et 30 ans.

Dans une déclaration pour Le360, Younes Sekkouri, ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, a exprimé sa grande joie d'assister au lancement de LionsGeek. «Nous sommes très ravis de pouvoir accompagner ces jeunes dans la production audiovisuelle et dans le digital. Nous voulons offrir l’école de la deuxième chance pour celles et ceux ayant de l’ambition qui appartiennent à la génération Z», a-t-il indiqué.

«À travers ce cursus de formation très accéléré et cet accompagnement qualitatif, nous donnons aux jeunes de l’espoir. L’enjeu est de réussir cette expérience sur le court terme et, surtout, de pouvoir dupliquer cette initiative pour que des jeunes dans d’autres régions puissent y avoir accès», a poursuivi le ministre, annonçant que le gouvernement est en train de préparer une offre qui va permettre à ces jeunes de pouvoir bénéficier d’un support quasi directe, surtout pour ceux qui veulent lancer leurs projets.

«L’expérience que l’on vit avec LionsGeek est une expérience que nous connaissons en Belgique. Il s’agit de solliciter des jeunes qui sont en marge de la société. Une organisation comme celle-ci permet à ces jeunes de se révéler dans la digitalisation et dans l’audiovisuel», a déclaré Elio Di Rupo, ministre-président de la région belge de Wallonie, que Le360 a interrogé.

Et d’ajouter que «dans chacun de ces jeunes, il y a toujours un fond de génie et de capacité. Une institution comme celle-ci vise à sortir cette capacité de l’intérieur des jeunes, pour que ces derniers puissent créer leurs propres emplois. Les expériences que nous avons en Belgique montrent qu’après la formation, 85% des jeunes ont un emploi ou ont créé leurs entreprises».

LionsGeek est inspiré d’une expérience novatrice intitulée MolenGeek, une initiative citoyenne initiée par Ibrahim Ouassari à Bruxelles, dans le but de proposer aux jeunes de la capitale belge de créer une startup technologique durant le week-end. Aujourd’hui, l’objectif d'Ibrahim Ouassari est d’aider les jeunes Marocains à acquérir des compétences et s’intégrer dans les entreprises marocaines.

Cette action inclusive en faveur des jeunes est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, la chaîne 2M, la Radiodiffusion-télévision belge (RTBF), la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc et l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger, ainsi que des écosystèmes technologiques comme MolenGeek ou Charlewood.

LionsGeek propose un programme de formations gratuites de 6 mois, axées sur le développement web et la création de contenu digital. L'espace offre également une plateforme d’incubation à la disposition des porteurs de projets dans le domaine de la technologie et des médias. Il permet, en outre, aux entrepreneurs souhaitant évoluer dans un environnement technologique et médiatique de travailler dans un espace de coworking aménagé pour répondre à tous leurs besoins.