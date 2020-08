© Copyright : DR

Kiosque360. Près de 2 millions d’enfants marocains seraient intoxiqués au plomb. Parmi eux, 209.000 y auraient été sévèrement exposés. Un rapport de l’Unesco met en garde contre les graves répercussions de ce fléau sur la santé mentale des enfants de moins de 5 ans.

Un rapport publié par l’Unesco et l’ONG Pure Earth a mis en garde contre une grave crise sanitaire exposant 800 millions enfants, de par le monde, à une intoxication au plomb via l’eau potable et l’air. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 6 août, que 1,8 million d’enfants marocains sont touchés par le saturnisme. Le même document précise que 209.000 d’entre eux ont été sévèrement exposés aux ravages du plomb. Le rapport, intitulé «La vérité toxique», souligne que ce métal contient une matière très nocive qui affecte le système nerveux et cause des dégâts irréparables au cerveau des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, entraînant des problèmes de développement irréversibles. Le rapport souligne, par ailleurs, que l’on peut trouver de fortes concentrations de plomb dans les épices, surtout quand celles-ci sont cultivées près de fonderies, d’usines de fabrication de batteries ou de mines de plomb. Dans ces conditions, les épices peuvent absorber les particules de poussière et les résidus des opérations de fabrication des produits.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que, selon le même rapport, il s’avère qu’il existe un lien entre l’intoxication au plomb pendant l’enfance et les troubles du comportement, ainsi que l’augmentation de la violence et des crimes. Toujours selon le rapport de l’Unesco, les enfants les plus âgés peuvent, a posteriori, souffrir de graves répercussions sur leur santé, notamment de maladies rénales et cardiovasculaires. Le plomb peut également se trouver dans les machines à moudre les épices. Dans certains cas, poursuit le même document, on y ajoute du plomb pour les colorer, voire pour les rendre plus lourdes.



La même source révèle que l’on a «découvert de fortes concentrations de plomb dans les épices achetées en Géorgie, au Bengladesh, au Pakistan, au Népal et au Maroc». Du coup, le rapport de l’Unesco et de l’ONG Pure Earth a recommandé aux gouvernements des pays touchés par ce fléau de coordonner leurs efforts pour élaborer un système de détection, d’échange d’informations et de protection.