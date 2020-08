© Copyright : DR

Le célèbre Lion d'Ifrane, sculpture en granit, mascotte officielle de cette ville du Moyen Atlas, porte désormais un masque, histoire de montrer le bon exemple aux citoyens, en ces temps de Covid-19.

La mascotte d'Ifrane, dans le centre-ville, est désormais masquée. En ces temps de coronavirus, le roi de la savane (et autrefois, des montagnes de l'Atlas) change de look et montre l'exemple à suivre aux résidents et aux touristes, rugissant haut et fort que le port du masque est obligatoire.

On aurait pu croire à un clin d'oeil, à une farce d'un des habitants de la ville. Mais non. C'est bien la commune d'Ifrane qui est à l'origine de cette opération.

Celle-ci vise à sensibiliser les passants aux mesures préventives en vigueur dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire.

"Le Lion d'Ifrane vous invite à porter le masque", peut-on ainsi lire sur un panneau officiel, placé juste devant la sculpture.