L’hôpital des enfants Ibn Sina de Rabat se dote d’une nouvelle unité de prélèvements et d'analyses médicales

L'inauguration de la nouvelle structure de prélèvements et d'analyses médicales de l’hôpital des enfants Ibn Sina de Rabat a eu lieu le 7 octobre 2022.

VidéoL’hôpital des enfants Ibn Sina, l’un des plus grands de la région de Rabat, vient de se doter d’une nouvelle unité de prélèvements et d’analyses médicales, une structure moderne destinée à améliorer les conditions d’accueil et de services au profit des enfants malades et des femmes enceintes.

Le directeur du Centre hospitalo-universitaire Ibn Sina, le professeur Abdelkader Errougani, a inauguré, vendredi 7 octobre 2022, la nouvelle structure de prélèvements et d'analyses médicales. Cette unité est composée d’une salle d’accueil, de deux salles d’attente, de quatre salles de prélèvements, d’une salle de repos et d’un magasin. Le professeur Abdelkader Errougani, un des contributeurs qui a édifié ce centre, a expliqué que la nouvelle structure arrive au moment où «l’ensemble du CHU va être réhabilité et modernisé au niveau de ses structures et de ses équipements». Il a rappelé la convention signée, le 5 octobre 2022, entre le ministre de la Santé, Khalid Aït Taleb et les présidents des six CHU que compte le Maroc. Une convention en vertu de laquelle le ministère s’engage à accorder des budgets additifs pour moderniser et équiper en matériel sophistiqué l’ensemble des grands hôpitaux du Royaume. En marge de cette inauguration, des familles avec enfants et femmes enceintes ont salué l’inauguration de cette unité de prélèvements, en se désolant de l’état de délabrement dans lequel se trouvent actuellement les services d’accueil des malades et de prélèvements pour analyses. «Avec cette inauguration, les difficultés font partie du passé», a déclaré une paysanne, portant sur son dos son bébé malade, originaire de la région de Aïn Aouda. Le roi Mohammed VI lance à Rabat la construction du nouvel hôpital Ibn Sina, un projet futuriste de plus de 1.000 lits Selon un communiqué, «la conception architecturale de cette nouvelle unité lui octroie un niveau de sécurité assez élevé permettant une protection adéquate du personnel, des usagers et des prélèvements médicaux». Ce nouveau centre est doté de «dispositifs protecteurs anti-incendie (alarmes RIA, signalisation d’évacuation…), de confinement de produits toxiques et de stockage de prélèvements et d’analyses médicales».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Brahim Moussaaid