La situation épidémiologique liée au nouveau coronavirus Covid-19 est en amélioration constante au Maroc, ce qui permet au pays de passer aujourd'hui au niveau vert dans toutes les régions. Cette amélioration des indicateurs épidémiologiques, due au succès de la campagne nationale de vaccination, a été suivie de l’allègement des mesures restrictives à l’échelle nationale. Toutefois, en dépit de l'évolution de la situation sanitaire, la vigilance devra rester de rigueur face à l’émergence d’une quatrième vague plus virulence, affirment les responsables du ministère de la Santé et les membres du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 11 novembre.

La vigilance doit rester de mise

Dans ce sillage, le docteur Abdelkrim Meziane Belfkih, chef de la Division des maladies transmissibles au ministère de la Santé, a mis en garde contre une éventuelle quatrième vague, soulignant que les acquis réalisés aujourd’hui restent tributaires du respect des mesures préventives, de la mise en application des recommandations des autorités compétentes et de la participation à la campagne de vaccination. Dans le même sens, le Dr Tayeb Hamdi affirme que l’amélioration de la situation épidémiologique liée au nouveau coronavirus Covid-19 ne signifie pas que le combat a été gagné contre l’épidémie et toutes ses variantes et que le succès de la campagne de vaccination ne signifie pas que le Maroc est à l’abri d’un risque d’aggravation de la situation. Autant dire, souligne le Dr Tayeb Hamdi, que «tout relâchement des citoyens dans la mise en application des mesures préventives pourrait provoquer un nouveau regain épidémique».

Levée du couvre-feu nocturne

Parallèlement à ces mises en garde et en raison de l’amélioration de la situation, le gouvernement a décidé la levée du couvre-feu national en vigueur depuis les premiers jours de la pandémie. Cette décision fait «suite aux résultats positifs réalisés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination», indiquent les sources du quotidien, citant un communiqué du gouvernement. La décision, basée sur les recommandations du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination, est d’ailleurs justifiée par «l'amélioration de la situation épidémiologique» dans le Royaume.

Pass vaccinal et déplacements

En revanche, poursuit le quotidien, le pass vaccinal anti-Covid, lancé le 21 octobre dernier, reste obligatoire pour voyager à l'étranger et accéder à tous les lieux clos: hôtels, cafés et restaurants, cinémas, salles de sport, hammams et autres lieux publics. Les nouvelles mesures concernent également l’autorisation de déplacement entre les préfectures et les provinces sans présentation d’un quelconque document, ainsi que l’organisation des funérailles, des cérémonies et des fêtes dans le strict respect des mesures préventives en vigueur.

Les grands rassemblements restent suspendus jusqu’à nouvel ordre

Cependant, ajoute le quotidien, il a été décidé de maintenir la fermeture des espaces abritant de grands rassemblements ou ceux enregistrant l'affluence d’un grand nombre de citoyens. Autant dire que les congrès, les festivals, les rencontres sportives et les autres événements qui accueillent des centaines de personnes ne sont toujours pas autorisés, indique le quotidien. Et d’ajouter que toutes ces décisions seront évaluées régulièrement à la lumière de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays.