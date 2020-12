© Copyright : DR

Le Conseil du gouvernement, réuni ce jeudi 3 décembre à Rabat, a décidé de prolonger l'état d’urgence sanitaire sur tout le territoire national jusqu’au 10 janvier 2021 et ce, dans le cadre des efforts déployés en vue de lutter contre la propagation de la Covid-19.

Le Conseil de gouvernement, réuni sous la présidence du chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, a adopté, ce jeudi matin, un projet de décret portant prolongation de la période de validité de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la Covid-19.

Ce projet de décret renseigne sur le souci des autorités publiques de garantir l'efficacité et l'efficience des mesures prises contre la propagation de la Covid-19, tout en veillant à l'adéquation des dispositions prises au niveau de chaque région, préfecture ou province, avec l'évolution de la situation épidémique.

En vertu de ce projet de décret, l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur est habilitée à prendre, à la lumière de la situation épidémique, toutes les mesures adéquates à l'échelle nationale, tandis que les walis des régions et les gouverneurs des préfectures et des provinces sont en mesure de prendre toutes les mesures exécutives nécessaires au niveau d'une préfecture, province, commune ou plus et ce, pour maintenir l'ordre public sanitaire.