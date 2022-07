Les spécialités culinaires de l'Aïd Al Adha font augmenter le prix de l’oignon rouge

L’oignon rouge, très demandé à la veille de Aïd Al-Adha 1443, a vu son prix augmenter à Casablanca.

© Copyright : Said Bouchrit / Le360 (capture image vidéo)

Au marché des fruits et légumes de Derb Ghallef, le prix de l'oignon rouge s'envole. Normal: nous sommes à la veille de l'Aïd Al Adha, et ce qui est à la fois un légume et un condiment est très demandé, puisqu'il s'agit là d'un des ingrédients essentiels à la préparation des brochettes et autres mets de fête.

L’oignon rouge est très demandé pour Aïd Al-Adha. Ce légume à bulbe sert en effet à la préparation des brochettes d’agneau. Contrairement à l’oignon blanc, surtout utilisé dans les tagines, il donne à la viande grillée une saveur inégalée. Partant de là, et comme chaque année, l’oignon rouge est très demandé, ce qui fait augmenter son prix. «L’oignon blanc est à 4 dirhams le kilo, l’oignon rouge à 5 dirhams le kilo, un dirham de plus», déclare un marchand de légumes rencontré dans le souk de Derb Ghallef, à Casablanca. Ce revendeur précise aussi que «l’oignon rouge existe en petites quantités, contrairement à l’oignon blanc. L’augmentation de son prix actuel obéit donc à la loi de l’offre et de la demande». Aïd Al Adha 1443: une offre de 8 millions de têtes destinés à l'abattage Un autre revendeur a, lui, une autre explication sur la hausse du prix des oignons à quelques jours de l'Aïd Al Adha 1443, qui sera célébré ce dimanche 10 juillet: «le prix de l’oignon a déjà augmenté au marché de gros, et ils expliquent cette hausse par l’augmentation du prix des carburants».

Par Hafida Ouajmane et Saïd Bouchrit