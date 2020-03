© Copyright : DR

Kiosque360. Les habitants de plusieurs quartiers de la ville se plaignent de la prolifération des rongeurs et des reptiles. Ils appellent la commune et les autorités sanitaires compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à ce fléau.

Des ouvriers sont tombés sur un serpent de grande taille alors qu’ils vaquaient à leurs occupations. Et cela ne s’est pas passé dans un douar excentré, mais bel et bien en plein milieu urbain, à Sidi Slimane, dans le Gharb, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 12 mars.

Cette surprenante et néanmoins inquiétante découverte faite par des ouvriers de la société de collecte des déchets urbains de la ville a, c’est le moins qu’on puisse dire, suscité la panique parmi les habitants du quartier Marjane, grand complexe résidentiel. Le reptile y a été trouvé sur une place fréquentée par des dizaines d’habitants qui, en l'absence d'espaces verts, en ont fait un lieu de détente.

Après cette découverte, les habitants du quartier ont demandé à la commune et aux autorités compétentes de prendre les dispositions nécessaires pour combattre ces reptiles qui constituent un danger pour leur vie et celle de leurs enfants. Les habitants exigent notamment de la commune qu'elle ratisse toute la zone à la recherche d’éventuels nids de serpents.

Il n’en manquera certainement pas dans le complexe résidentiel en question qui, rappelle le journal, a été construit sur les ruines d’une ancienne raffinerie de sucre, qui fut la plus grande au Maroc, et à proximité d’une minoterie. Cela dit, d’après le quotidien, ce quartier n’est le pas le seul à avoir été touché. Les habitants de plusieurs autres quartiers de la ville se plaignent, en effet, de la prolifération des rongeurs et des reptiles.

Les quartiers en question ont pour point commun de se trouver à proximité de fermes agricoles et aux bords de l’Oued Baht. Ce qui, d’après le quotidien, impose une prise en charge, sans plus tarder, de ce phénomène par la commune, en collaboration avec les services d’hygiène. Les habitants exigent ainsi une vaste opération de décontamination du réseau d’assainissement de la ville notamment, ainsi que des mesures à même de les prémunir du danger des rongeurs et des reptiles. Pour ne rien arranger, les habitants de la ville se plaignent également de la prolifération des chiens errants.