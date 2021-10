Les réfugiés et demandeurs d’asile au Maroc en chiffres

© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc est à la fois un pays d’accueil et de transit avec, sur son territoire, 15.755 réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés par le Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Maroc (HCR). Ces personnes sont originaires de plus de 48 pays. Les détails.

Pas moins de 15.755 réfugiés et demandeurs d’asile sont enregistrés au Maroc, selon les dernières statistiques du Haut-commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés au Maroc (HCR). Ce nombre n’était que de 13.533 en 2020 et de 9.756 en 2019, selon les chiffres rendus publics par la même institution. De même, les dernières statistiques montrent que le nombre de réfugiés s’est chiffré à 8.853, alors que celui des demandeurs d’asile s’est établi à 6.902, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 12 octobre. Sur cet effectif, les réfugiés venant de Syrie restent toujours en tête avec 4.914 personnes, suivis par le Yémen (1076), la République Centrafricaine (868), la Côte d’Ivoire (379), le Soudan du Sud (366), la Palestine (248), la République démocratique du Congo (191), le Cameroun (166), la Guinée (134), l’Irak (128), le Sénégal (97), le Mali ( 51), le Nigeria ( 25), le Soudan (22), la Gambie ( 2). Selon la même source, le plus grand nombre de ces réfugiés et demandeurs d’asile a été enregistré à Rabat, qui accueille 1.328 personnes. La capitale économique Casablanca arrive en deuxième position avec 923 réfugiés, suivie d’Oujda (775), Nador (660), Marrakech (488), Fès (461), Kénitra (422) et Meknès (421). Les mêmes statistiques montrent que la proportion des hommes (5.489) est plus importante que celle des femmes (3.364). S’agissant de leur répartition par âge, les chiffres du HCR indiquent que la majorité des réfugiés est âgée de 18 à 59 ans, soit 66% de la population globale (5.839), tandis que les enfants, âgés de 0 à 12 ans, représentent 24.3% (2.146). En ce qui concerne le niveau d’instruction des réfugiés, la même source fait savoir que 21% des réfugiés n’ont aucun niveau scolaire, 32% ont le niveau du primaire, 24% le niveau du secondaire et 20% le niveau supérieur.

Par Mohamed Younsi