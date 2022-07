© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (photomontage)

Les mariages reprennent de plus belle cet été. Avec l'arrivée en masse des Marocains de l'étranger, les professionnels des mariages et toutes les fêtes qui gravitent autour ont de quoi relancer la machine après deux ans d'arrêt.

Le secteur du «Tanegaft», l’art de la célébration des mariages, reprend des couleurs. Après une traversée du désert pendant deux ans, à cause de la pandémie de Covid-19 et de l’arrêt de tout ce qui gravite autour des fêtes et des évènements grandioses, les professionnels relancent la machine et suivent la tendance du moment.

Une professionnelle du secteur, Al Ouedghiri confirme dans une déclaration pour Le360 que durant cet été 2022, le secteur du mariage se redresse doucement, bon an mal an. Une sorte de renouveau qui se dessine et qui coïncide avec l’arrivée des Marocains de l’étranger, nombreux à se marier en été et en compagnie de leurs proches.

Concernant le must have de la mariée cet été pour un mariage réussi et flamboyant, Oum Ghariba, une autre professionnelle signale que c’est le retour du vintage, du style classique, que ce soit dans les caftans ou dans les parures et bijoux. Le style makhzénien, la broderie classique, les tissus en satin, les tissus crêpe… Ce sont là les grandes tendances de l'été.