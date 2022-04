next

Le port de Béni-Ensar a commencé à accueillir progressivement les ferries à passagers en provenance des ports espagnols, dans le strict respect du dispositif spécial de lutte contre le Covid-19, toujours en place afin de protéger et de sécuriser le parcours des passagers piétons et en véhicules au sein de cette infrastructure portuaire.

Suspendu depuis mars 2020, le transport maritime de voyageurs à Nador a repris du service hier, jeudi 14 avril 2022, avec l'arrivée d'un premier ferry en provenance du port d’Almeria. Toutes les parties prenantes se sont totalement mobilisées pour réussir cette reprise dans les meilleures conditions de confort et de sérénité pour les passagers.

Mostafa Benali, directeur du port de Béni-Ensar, a souligné que les liaisons maritimes pour les passagers vont reprendre progressivement, indiquant que le premier ferry est arrivé à quai à 9h30, avec à son bord 52 passagers et 49 camions et remorques.

Dans une déclaration conjointe diffusée jeudi 7 avril 2022, au terme des discussions entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le Maroc et l’Espagne ont annoncé avoir décidé de rétablir les liaisons maritimes de passagers, immédiatement et de façon graduelle, jusqu’à l’ouverture de l’ensemble des fréquences.

Faisant suite à cette déclaration, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, lundi 11 avril 2022, la reprise progressive des liaisons maritimes entre le Maroc et les ports espagnols, français et italiens.

A partir du mardi 12 avril, les passagers piétons et par autocar peuvent accéder au Royaume par voie maritime. A partir du lundi 18 avril 2022, les passagers avec voitures pourront, à leur tour, entrer au Maroc.

Les passagers doivent remplir une fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord du navire), dûment renseignée et présenter un passeport vaccinal anti-Covid valide selon les exigences du pays d’origine.

Les résidents au Maroc (marocains ou étrangers) doivent avoir un passeport vaccinal valide selon le protocole national de vaccination, ou présenter un résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures (soit le délai entre le prélèvement et l'enregistrement).