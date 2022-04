Un ferry de la compagnie FRS, en provenance de Tarifa et à destination du port de Tanger-ville, avec à bord une cinquantaine de Marocains et de touristes, est arrivé à quai, le matin de ce mardi 12 avril 2022.

© Copyright : Said Kadry / Le360 (photomontage)

Suspendu depuis mars 2020, le transport maritime de voyageurs entre le Maroc et l’Espagne a repris du service, ce mardi 12 avril 2022, avec l'arrivée à Tanger d'un premier ferry de la compagnie FRS. Le360 était présent sur les lieux et a immortalisé ce grand évènement. Les images.

Un ferry de la compagnie FRS, en provenance de Tarifa et à destination du port de Tanger-ville, avec à bord une cinquantaine de Marocains et de touristes, est arrivé à quai, ce mardi 12 avril au matin. Interrogés à leur sortie, plusieurs passagers ont expliqué que leur voyage s'était déroulé dans de bonnes conditions.

Ces voyageurs, qui ont été reçus par les représentants des autorités locales, le directeur général du port de Tanger, le wali de la préfecture de police de Tanger et des responsables de la Douane, ont fait part de leur joie d’être au Maroc, un voyage tant attendu.

De son côté, Mohamed Ouanaya, président-directeur général de la Société de gestion du port de Tanger-ville (SGPTV), a indiqué que grâce à la reprise du transport maritime des passagers et l’amélioration de la situation sanitaire au Maroc, le tourisme, notamment dans la ville du Détroit, va reprendre des couleurs.

Même son de cloche chez Rachid Lakhal, chauffeur de taxi, qui a indiqué que la reprise des liaisons maritimes aura, sans le moindre doute, un impact important sur tous les secteurs économiques à Tanger.

Dans une déclaration conjointe diffusée jeudi 7 avril 2022, au terme des discussions entre le roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, le Maroc et l’Espagne ont annoncé avoir décidé de rétablir les liaisons maritimes de passagers, immédiatement et de façon graduelle, jusqu’à l’ouverture de l’ensemble des fréquences.

Faisant suite à cette déclaration, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé hier, lundi 11 avril 2022, la reprise progressive des liaisons maritimes entre le Maroc et les ports espagnols, français et italiens. C’est ainsi qu’à partir de ce mardi, les passagers piétons et par autocar peuvent accéder au Royaume par voie maritime. A partir du lundi 18 avril 2022, les passagers avec voitures pourront, à leur tour, entrer au Maroc.

Les passagers doivent remplir une fiche sanitaire du passager, à télécharger en ligne avant embarquement (distribuée aussi à bord du navire), dûment renseignée et présenter un passeport vaccinal anti-Covid valide selon les exigences du pays d’origine.

Les résidents au Maroc (marocains ou étrangers) doivent avoir un passeport vaccinal valide selon le protocole national de vaccination, ou présenter un résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures (délai entre le prélèvement et l'enregistrement).