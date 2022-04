© Copyright : DR

Kiosque360. Certains chauffeurs de taxis ont déjà franchi le pas. Les autorités locales et le ministère de l’Intérieur ont pris contact avec les représentants syndicaux du secteur pour les dissuader de s’engager sur cette voie. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les chauffeurs de taxis sont déjà passés à l’acte. Ils ont décidé que ce sont les usagers qui vont finalement supporter la hausse des prix à la pompe. Ainsi, malgré l’annonce par le gouvernement d’un programme de soutien, destiné à tous les secteurs du transport, les taxis de première catégorie ont déjà augmenté leur prix dans plusieurs villes du Royaume.

Selon le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du lundi 4 avril, les usagers, notamment au niveau des villes de Rabat et Salé et les environs, ont effectivement noté une augmentation significative des tarifs appliqués par les grands taxis durant les deux jours qui ont précédé le début du mois de Ramadan.

Pourtant, souligne le quotidien, aucune hausse des tarifs n’a été annoncée officiellement selon les procédures d’usage. C’est le fait des chauffeurs qui ont pris cette initiative en raison, justifient-ils, de la hausse des prix du carburant. D’après le quotidien, les chauffeurs de taxis n’ont pas manqué, par la même occasion, de protester contre ce qu’ils considèrent comme le retard du déploiement des aides publiques promis par le gouvernement. Ces aides, notent-ils, devraient, selon ce qu’a annoncé le gouvernement, être distribuées à compter du début avril.

Pour l’heure, cette hausse des tarifs des courses a été imposée par les chauffeurs de taxis apparemment sans concertation avec leurs représentants. Cela dit, dans le milieu syndical, on ne cesse de critiquer le programme d’aide décidé par le gouvernement et qui, selon les représentants des chauffeurs de taxis, exclut ces derniers. Ils sous-entendent que ce sont les propriétaires des agréments, et non pas les chauffeurs qui sont en fin de compte des salariés, qui bénéficient du programme d’aide mis en place par l’Exécutif pour soutenir les professionnels du secteur face à la hausse des prix du carburant.

Citant un responsable syndical, le quotidien souligne que le gouvernement devrait plutôt penser, dans le cadre de ce programme d’aide, aux professionnels qui se trouvent en première ligne. Ce sont justement ces derniers qui ressentent le plus l’impact de la hausse des prix à la pompe puisque cette hausse se répercute directement sur le niveau de leurs revenus. C’est pour cela, et à défaut d’une aide directe versée aux chauffeurs de taxis, que leurs représentants syndicaux brandissent la menace d’une augmentation des tarifs de la course.

La décision n’a pas encore été prise au niveau syndical et pour ceux qui ont fait le pas de leurs propres chefs, les autorités locales, notamment à Rabat, sont entrées en contact avec eux pour les dissuader d’aller dans ce sens. D’une manière globale, souligne le quotidien, le ministère de l’Intérieur vient d’ouvrir des canaux de communication avec les représentants syndicaux des chauffeurs de taxis pour éviter toute augmentation des tarifs.