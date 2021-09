Jetée et grillages à Tarajal, à la frontière en Méditerranée entre le préside de Sebta et le Maroc.

Les frontières qui séparent le royaume des présides occupés de Sebta et Melilla du Maroc resteront fermées jusqu'au 31 octobre. La décision a été publiée au Bulletin officiel.

La fermeture des passages frontaliers qui séparent Sebta et Melilla du Maroc a été prolongée d’un mois par un arrêté du ministère espagnol de l’Intérieur. Les postes frontières resteront donc fermés jusqu’au 31 octobre 2021, avec la possibilité de prolonger une nouvelle fois ce délai. L’arrêté en question a été publié au Bulletin officiel espagnol.

Cette décision intervient, selon les médias espagnols, notamment l’agence EFE, au regard de l’évolution de la situation épidémique.

A titre de rappel, ces frontières sont fermées depuis le 13 mars 2020 quand le Maroc avait décidé d’instaurer l’état d’urgence sanitaire.

Il s'agit donc d'une nouvelle reconduction de l'arrêté du 17 juillet 2020 relatif aux critères d'application d'une restriction temporaire des déplacements non essentiels en provenance des pays tiers vers l'Union européenne et les pays associés à Schengen pour des raisons d’ordre et de santé publics.