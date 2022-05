© Copyright : DR

Dans un communiqué, le président du Syndicat national des médecins du secteur libéral, le docteur Ahmed Benboujida, a annoncé, ce lundi 23 mai 2022, l'adhésion des cliniques des grands groupes de santé au syndicat.

«Nous avons reçu une demande d’adhésion au Syndicat national des médecins du secteur libéral (SNMSL) d'un certain nombre de médecins et de directeurs médicaux de cliniques et établissements privés faisant partie des groupes AKDITAL, Elsan, ODM, Humanitas, ainsi que la Société marocaine d'imagerie médicale et de téléradiologie dans le secteur privé», indique le communiqué.

Selon les statuts du syndicat, notamment l'article 14, ils seront inclus dans le pôle de cliniques privées prévu à cet effet. Ces nouveaux membres apporteront un soutien à ce pôle afin de contribuer au rôle déterminant de cette catégorie dans la performance médicale et l’accès équitable aux services de santé.

Le SNMSL bénéficiera, ainsi, de leurs expériences de terrain qui donneront un nouvel élan au syndicat, permettant de participer activement au développement du secteur médical et à la réhabilitation du système de santé pour la réussite du chantier royal de la couverture sanitaire universelle, conclut-on.