Comptant le plus grand maillage d’écoles, collèges et lycées dans le monde (hors France), les établissements d’enseignement homologués par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) assurent un taux de réussite de 99%. Le succès ne se dément pas. Voici pourquoi.

L’option d’enseignement français au Maroc a le vent en poupe. Répartis dans 13 villes, 45 établissements, 26 écoles, 10 collèges et 13 lycées proposent l’enseignement français au Maroc en étant homologués par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). Au total, ce sont 46.495 élèves qui poursuivent cet enseignement dispensé par 3.253 enseignants, dont 43% titulaires du ministère français de l’Education nationale et de la jeunesse et 250 enseignants mis à disposition par le ministère marocain de l’Education nationale, du préscolaire et des sports.

Les candidats sont motivés par les bons résultats de ce système et notamment le taux de réussite élevé au baccalauréat. Comptez un taux de réussite moyen de 99%. A cela s’ajoutent les possibilités offertes pour poursuivre les études supérieures au-delà de nos frontières.

Parmi les résultats ou performances affichés par les différents établissements, citons ceux de l’emblématique Ecole Al Jabr (collège et lycée), basée à Casablanca et qui demeure une référence en matière de réussite. Le taux de réussite au bac y est tout simplement : 100% d'admis et ce, dès la première session pour la voie générale et la voie technologique, comparativement à d’autres écoles ayant communiqué en ligne leur cru 2022 et qui n’affichent pas un tel score, même si elles s’en rapprochent, comme le non moins célèbre lycée Louis Massignon.

Autres scores réalisés par Al Jabr, les taux de mentions: 97% pour la voie générale et 96,5% pour la voie technologique. C’est le seul établissement homologué AEFE à réaliser une telle performance. Le second établissement sur le podium étant Léon L’Africain qui affiche 100% de réussite mais avec des taux de mentions légèrement inférieurs de 92% pour la voie générale et 78% seulement pour la section technologique. En termes d’appréciation, le taux de mentions global au niveau des établissements d’enseignement français à l’étranger est de 83%, toujours selon l’AEFE.

Derrière cette réussite, un engagement fort au service des élèves mais aussi de la méthode. Nombre de candidats, taux de réussite par filière, taux de mentions, notes globales… Chaque année, l’évolution des résultats du baccalauréat, aussi bien au niveau de l’enseignement public que privé, fait l’objet de débats chauds et d’analyses approfondies au sein de la communauté académique. Pas le moindre indicateur n’échappe aux experts de l’enseignement. A froid, la lecture des chiffres permet de faire le bilan du chemin parcouru, valoriser les atouts et dégager des tendances fortes. Pour la session 2022, le contexte post-pandémie a pesé de tout son poids. Les candidats devaient préparer les épreuves du baccalauréat dans des circonstances particulières. De nombreuses leçons ont été tirées de la crise sanitaire, notamment au niveau de la gestion de l’enseignement distanciel.

Pour la prochaine année scolaire, les préparatifs vont bon train pour assurer les meilleures conditions aux futurs candidats au baccalauréat. Il est question surtout de renforcer les acquis et les performances. Les taux de réussite et de mention étant les critères qui font la différence et permettent de consacrer l’excellence académique.