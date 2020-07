© Copyright : DR

Le complexe touristique Tahiti Beach Club, sur la corniche de Aïn Diab à Casablanca, a fermé ses portes au public. Les autorités locales ont décidé de sa fermeture temporaire. Voici pourquoi.

Le Tahiti Beach Club, sur la corniche de Aïn Diab à Casablanca, sera fermé le temps d'une journée, une décision prise par les autorités locales.

Un communiqué de la Wilaya de la Région de Casablanca-Settat précise que "dans le cadre de l'application des dispositions de l'état d'urgence sanitaire et pour protéger la santé et la sécurité des citoyens, les autorités relevant de la commune et de la circonscription de Casa-Anfa ont procédé hier, mercredi 22 juillet, à la fermeture provisoire d'un complexe touristique situé sur le boulevard de la Corniche à Aïn Diab, pour avoir ouvert ses portes au public en l'absence de toutes les mesures préventives d'usage en ces temps de crise sanitaire".

Contacté par Le360, Hicham Sedki, propriétaire de cet établissement huppé, et très fréquenté par les Casablancais, confirme à son tour la fermeture de son établissement, mais tient à rappeler que ses portes seront de nouveau ouvertes à ses clients à partir de demain, vendredi 24 juillet.

Toutefois, l'accès aux piscines du club restera interdit.

"Les autorités nous ont précisé que seuls les hôtels avaient le droit de donner accès à leurs piscine, en sachant que nous sommes un établissement touristique puisque nous avons une capacité litière de 34 bungalows et de 7 suites. Nous avons été les premiers à être concernés par cette fermeture pour donner l'exemple, nous dit-on", souligne le directeur de cet établissement, avant de préciser que "l'accès à la plage privée et aux restaurant est autorisé, seules les piscines du club sont interdites".

© Copyright : DR

Dans le communiqué émis par le ministère de l'Intérieur, concernant la troisième phase du déconfinement, l'accès aux piscines publiques n'est pas autorisé.

Si les établissements hôteliers peuvent, depuis le lundi 20 juillet dernier, exploiter 100% de leurs capacités d'hébergement, les espaces communs, comme les piscines, les restaurants et les salles de fitness doivent quant à elles n'être exploitées qu'à raison de 50% de leurs capacités.