Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Simon Lévy, président de la communauté juive d'Agadir.

Dans ce message, le roi Mohammed VI affirme avoir appris avec une grande affliction le décès de feu Simon Lévy, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde.

En cette triste circonstance, le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à leurs proches, aux membres de la communauté juive marocaine et aux amis et admirateurs de feu Lévy, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

Le Souverain dit «se remémorer avec considération les qualités et les vertus dont faisait montre le défunt, ainsi que son patriotisme sincère, son attachement indéfectible aux constantes de la Nation et à ses valeurs sacrées, à l’instar de Nos fidèles sujets, fils de la communauté juive, outre sa forte détermination à contribuer aux actions de bienfaisance».