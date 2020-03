© Copyright : Mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. La chambre criminelle de première instance près la Cour d’appel de Casablanca vient de condamner le pédophile de Lissasfa à vingt ans de prison ferme. Le mis en cause a exploité et violé une vingtaine d'enfants. Les détails.

Le rideau est tombé en première instance, à la Cour d’appel de Casablanca, sur l’affaire du pédophile de Lissasfa, qui avait défrayé la chronique par l’atrocité de ses actes. L’audience de mardi a été marquée par la présence des jeunes victimes, rapporte le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 5 mars. Et d'ajouter que le criminel, qui a écopé de vingt ans de prison, a également été condamné à verser 100.000 dirhams au tuteur de chaque victime, ainsi qu'un dirham symbolique à l’observatoire national des droits de l’enfant.

Cette affaire avait éclaté en octobre 2019 lorsqu’un quinquagénaire, maçon de son état, avait été arrêté à Lissasfa pour le viol d'une vingtaine de fillettes, dont certaines sont âgées d'à peine six ans. Il les guettait à la sortie de l’école, qui donnait sur un terrain non bâti et un souk anarchique, pour leur offrir des bonbons et quelques dirhams avant de les emmener dans un endroit isolé où il abusait d’elles.

Ce modus operandi, dont il a longtemps usé, a fini par attirer l’attention des riverains. Le criminel a donc changé de tactique et chargé une fillette d'attirer ses camarades de classe jusqu'à lui, sur le lieu du massacre, précisent les sources du quotidien. Mais les familles des enfants, qui ont eu la puce à l'oreille, lui ont tendu un piège et l'ont pris en flagrant délit. C’est ainsi qu’il a été mis hors d’état de nuire par les éléments de la police judiciaire de Hay Hassani, avec l’aide des parents et tuteurs des victimes.