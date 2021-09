© Copyright : Mandel Ngan - AFP

Le néerlando-marocain, Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam, a remporté l’édition 2021 de la World Mayor Prize. Un prix remis par la City Mayors Foundation, un think tank basé à Londres, qui a pour objectif de mettre en valeur la fonction de maire.

Ahmed Aboutaleb, maire de Rotterdam, a reçu le prix du meilleur maire au monde. Prix remporté à égalité avec Philippe Rio, maire de Grigny (en France).

Selon les organisateurs, le néerlando-marocain a gagné ce prix pour "son engagement à traiter tous les citoyens comme des 'Rotterdammers', quelles que soient leurs origines". Il est également l'un des maires les plus anciens et les plus respectés d'Europe et dirige la ville de Rotterdam depuis 2009 "avec courage, patience et humilité".

Pour les organisateurs, les deux gagnants de ce prix, à savoir Ahmed Aboutaleb et Philippe Rio, ont fait preuve d'un leadership exceptionnel, se rendant compte dès le départ de la menace que le coronavirus peut faire peser sur les parties les plus vulnérables de la société.

"Ils ont compris également que pour résister à de futures catastrophes naturelles ou causées par l'homme, les villes doivent devenir plus résilientes, structurellement, socialement, économiquement et écologiquement", ont-ils souligné.

L'édition 2021 de la World Mayor Prize avait pour ambition de récompenser un maire qui s'investit, avec sa communauté, dans la gestion de la pandémie du Covid-19.

Ce prix est fondé notamment sur la qualité avec laquelle les maires sont au service de leurs administrés, mais aussi sur leur contribution au développement des villes, nationalement et internationalement.

Il s’agit d’une récompense, organisée tous les deux ans, qui s'adresse aux maires du monde entier. Et ce sont des millions de personnes qui ont nommé et voté en ligne pour des maires qui, à leur avis, méritaient d'être honorés.