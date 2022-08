© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360 (capture image vidéo)

Le Moussem Moulay Abdellah Amghar se poursuivra jusqu'au 12 août non loin d'El Jadida. Un évènement culturel majeur à grande portée économique pour les habitants de cette province. Compte-rendu.

Le Moussem Moulay Abdellah Amghar bat son plein à El Jadida. Les habitués de ce moussem de Tbourida auront jusqu’au 12 août pour profiter des courses de chevaux, au son des balles à blanc tirées par de fiers cavaliers de leur moukehla.

Mais plus qu’un évènement culturel ou de divertissement, le Moussem Abdellah Amghar offre des centaines d’opportunités d’emplois aux habitants de la région.

«Ce n'est pas seulement un événement culturel, mais un moteur économique qui alimente plusieurs familles, pour lesquelles ce mousssem est un vrai gagne-pain», explique un habitué, interrogé par Le360.

Sous les tentes, en effet, les commerces sont pris d'assaut: cafés, restaurants, boutiques, boucheries, ventes de vêtements, et même des «salons de beauté mobiles» pour se faire une nouvelle tête.

«Nul besoin de quitter les lieux pour trouver ce dont le visiteur a besoin. Tout est disponible ici en abondance, et à des prix raisonnables», témoigne un des commerçants.

Selon un communiqué du comité d'organisation de cet événement, le Moussem Moulay Abdallah a engrangé plus de 480.000 dirhams de transactions économiques et commerciales en quelques jours seulement, et c'est encore peu, comparativement à la fréquentation de cet évènement, estimée à environ deux millions de visiteurs.

Le Moussem crée donc un cycle économique important, qui offre des centaines d'opportunités d'emploi. Les commerçants et gestionnaires de cafés et restaurants que Le360 a interrogés l'ont unanimement confirmé. Le Moussem est pour eux une belle occasion d’augmenter leur chiffre d’affaires au cours de la période estivale.