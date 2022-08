© Copyright : DR

Le Maroc vient de décrocher une médaille d’or au 3e salon international de l’innovation et de l’invention AII American DAVINCI qui s’est déroulé le 3 et 4 août aux Etats-Unis. C’est l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) qui a représenté le Maroc lors de ce salon organisé par la Southern Utah University au pays de l’Oncle Sam.

L’invention de L’EMSI primée lors de cet évènement scientifique international est intitulé Système Intelligent de Prospection Marine (SIProM). Il s’agit d’un système intelligent connecté capable de prélever et de communiquer en temps réel des données maritimes, météorologiques ou autres.

Ce réseau est composé de robots intelligents ayant chacun un ou plusieurs capteurs afin de récolter des informations écologiques, météorologiques, militaires, maritimes... L’une des applications de cette solution est de scanner de grandes surfaces maritimes dans la perspective de détecter la densité et le mouvement des poissons dans la zone désirée.

Grâce à cette invention, les informations récoltées peuvent être exploitées dans le domaine de la pêche afin de garantir une pêche efficace dans le temps et la quantité: les sorties de pêche et les lieux pourront être décidés d’une manière efficace sans se perdre dans les océans ou perdre du temps sans résultats.

«Les recherches scientifiques biologiques, écologiques, océanographiques et autres peuvent être réalisées beaucoup plus efficacement grâce aux informations traitées et communiqués par le SIProM», selon un communiqué de l’EMSI.

L'EMSI a déjà remporté plus de 79 distinctions et prix lors des grandes compétitions et les salons des inventions et innovations à l'échelle internationale. Ces prix ont été obtenus lors des participations marquantes à l’ICAN du Canada, l’ISIF de la Turquie, l’Archimedes de la Russie, l’INTARG de la Pologne, l’EuroInvent de la Roumanie, l’ASIANINVENT de Singapour, l’ITE du Royaume-Uni, le SLVI des Etats-Unis, l’IDRIS de la Malaisie.