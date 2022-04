© Copyright : DR

Kiosque360. Le régime algérien investit également dans le virtuel pour entretenir ses hostilités et sa haine à l’égard du Maroc. Des milliers de faux comptes sont créés, mobilisés et financés pour s’en prendre au Royaume et souiller son image. Les détails de ces manœuvres dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le pouvoir militaire algérien ne lésine pas sur les moyens pour contrer le Maroc, porter préjudice à ses intérêts, souiller son image et nuire à son intégrité territoriale. Dans le réel comme dans le virtuel, la manœuvre est la même. Dans le monde virtuel, la manouvre vient d’être mise à nu par un rapport de l’administration de Facebook.

En effet, plus de 130 comptes et 35 pages ont été fermés sur le réseau social Facebook, puisqu’il s’est avéré que tous ces comptes s’activaient dans la désinformation ou servaient de caisses de résonance pour relayer des fausses informations ciblant le Royaume et ses intérêts.

Dans ce rapport rendu public, «Meta» a précisé que la plupart de ces faux comptes étaient créés sous des noms féminins et diffusaient des informations hostiles au Maroc, en vue de souiller son image et nuire à ses intérêts. Sur les réseaux sociaux, ces comptes s'affichent sous des identités marocaines et créés à partir du Maroc, alors qu’en réalité, ils étaient conçus et fondés en Algérie et alimentés à partir de l’Algérie, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 19 avril.

Ces faux comptes, font savoir les sources du quotidien, seraient des instruments de propagande du pouvoir militaire algérien. Le gérant de chaque compte perçoit un salaire afin d’accomplir la mission que lui ont cadrée les militaires algériens. Par cette pratique des mercenaires, le renseignement algérien a poussé le zèle plus loin pour plaire au régime militaire, en lui faisant croire que la guerre virtuelle menée contre le Maroc serait efficace et pourrait le déstabiliser.

Cette manœuvre orchestrée sur Facebokk a été également repérée sur instagram où pas moins de 11.000 faux comptes étaient mobilisés, financés et armés contre le Maroc. La même source précise à ce propos que les décideurs algériens ont consacré pas moins de 5500 dollars pour financer les annonces sur les deux sites de Facebook et instagram. Autant dire que le pouvoir algérien, visible et invisible, ne lésine pas sur les moyens dans le réel comme dans le virtuel pour nuire au Maroc.