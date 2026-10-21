Le gouvernement promet une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Le gouvernement s’attaque à l’usage des réseaux sociaux par les mineurs. Son programme 2026-2031 annonce une loi pour protéger la jeunesse des risques liés aux usages des réseaux sociaux. Elle vise à interdire l’accès des enfants de moins de 15 ans aux plateformes de réseaux sociaux et aux jeux électroniques jugés dangereux.

La mesure figure dans la partie consacrée à la famille, à l’identité et au système de valeurs. Le gouvernement l’inscrit dans sa politique de cohésion familiale et sociale.

Les smartphones bannis de l’école primaire

Le programme prévoit aussi un volet scolaire. L’usage des téléphones intelligents sera interdit dans les établissements de l’enseignement primaire.

Le texte annonce un programme national de l’enfance numérique. Il repose sur un principe de progressivité. L’accès au monde numérique doit s’élargir par étapes, selon l’âge de l’enfant.

Ce programme renforce l’éducation numérique dans les programmes scolaires. Il met aussi à disposition des familles des outils d’accompagnement et de contrôle parental. Le gouvernement prévoit enfin de créer un label «Espace ami de l’enfance numérique».