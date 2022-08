© Copyright : DR

Kiosque360. Pour le prochain Conseil de gouvernement, il est annoncé l’examen d’un projet de décret pour la fixation du montant du Salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

C’est peut-être la bonne nouvelle de cette rentrée qui intervient dans un contexte des plus compliqués. Le gouvernement devrait rapidement concrétiser l'une des dispositions du dernier accord du dialogue social concernant la revalorisation du SMIG. C’est en tout cas le signal qu’envoie aujourd’hui l’Exécutif.

Dans son édition du mercredi 31 août, Al Ahdath Al Maghribia s’intéresse au menu du prochain Conseil de gouvernement, programmé pour jeudi. Le communiqué diffusé à cet effet annonce que ce conseil examinera sept projets de décret, dont le premier porte sur la fixation du montant du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture. Pour le journal, «il s’agit là d’une preuve que le gouvernement Akhannouch a décidé de mettre l’amélioration des revenus des plus vulnérables à la tête de ses priorités, particulièrement dans ce contexte national et international difficile».

Selon les sources du journal, le chef du gouvernement devrait aller encore plus loin et prévoit d’inviter les représentants des principales centrales syndicales afin de tenir la première haute commission du dialogue social. Ceci devrait intervenir quelques mois seulement après le dernier accord entre les deux parties et serait l’occasion pour l’Exécutif de rappeler son intention de respecter l’ensemble des engagements qu’il a pris.

Comme le rappelle le quotidien, le 30 avril, soit la veille de la fête du travail, le gouvernement et les syndicats s’étaient accordés sur plusieurs points, dont celui du relèvement du SMIG de 10% en deux temps à partir de l’année prochaine. L’accord prévoyait également la suppression de l’échelle 7 pour les fonctionnaires appartenant aux catégories d'adjoints administratifs et d'assistants techniques, ainsi que l’augmentation de la part de la promotion dans le grade de 33% à 36%.

«Le gouvernement s’était également engagé à mettre en place un droit au congé paternel de 15 jours payés dans la fonction publique, engagement qui a déjà été respecté à travers la révision de la loi relative à la fonction publique», souligne Al Ahdath Al Maghribia.

Par ailleurs, l’accord conclu lors du dernier dialogue social prévoit aussi l’alignement du Smag agricole sur le Smig à l’horizon 2028, et le relèvement des allocations familiales pour les quatrième, cinquième et sixième enfants dans les secteurs public et privé. Elles passent de 36 à 100 dirhams par mois.