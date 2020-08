Un gigantesque incendie aurait ravagé l’équivalent de 70 hectares d’espaces boisés et couvert la forêt de Jbel Zemzem (Mdiq), pendant 48h, d’un voile de fumée. C'est l’un des incendies les plus dangereux qu’ait connus la région cette année, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 4 août. L’intervention des sapeurs-pompiers n’a pu freiner la progression de cet incendie alimenté, d’une part, par un vent froid de l’Ouest (Gharbi) et, d'autre part, par le relief montagneux.

La propagation rapide du feu sur une telle étendue, samedi dernier, tient à la nature du massif de Boujmil, lieu où l’incendie s’est déclenché. Il s’agit, d’après le quotidien, d’une montagne fortement boisée dépourvue de systèmes de protection contre les incendies, ce qui a d'emblée compliqué l’intervention de la brigade locale des pompiers qui a déployé tout son arsenal dans une première tentative d’étouffer le feu.

Après déploiement des moyens terrestres, les autorités locales ont renforcé leur intervention en mobilisant, dimanche, les Canadair, avions bombardiers d'eau, mobilisés généralement en cas d'urgence. Les services départementaux d'incendie et de secours ont été épaulés par les FAR au cours de leur mission, rapporte le journal arabophone.

Selon des sources présentes sur place et citées par le quotidien, la vitesse de propagation de l’incendie a pris de court les membres du corps des pompiers, qui ont eu du mal à juguler le feu.

Ce phénomène météorologique dévastateur a semé la panique parmi les populations de Boujmil, dont l’économie locale est basée principalement sur l’élevage. L’incendie a gâché la journée de nombreux baigneurs venus profiter de leur dimanche dans une station balnéaire avoisinante.