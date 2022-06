© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Mercredi 8 juin 2022, le CNDH a organisé, dans le cadre du 27e Salon international de l’édition et du livre (SIEL), une conférence dédiée à la promotion effective des droits des personnes en situation de handicap.

Cette problématique constitue l’une des priorités que défend le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), aussi bien dans ses actions sur le terrain, que dans les différents rapports généraux et thématiques que cet organisme public publie.

Une assistance nombreuse, composée d’experts, de militants et de représentants d’ONG, a participé à la conférence organisée au SIEL.

Les panélistes ont abordé les difficultés qu’affrontent dans leur vie les personnes en situation de handicap, regrettant les tergiversations dans la mise en œuvre des diverses recommandations visant à promouvoir leurs droits.

Le CNDH a, une nouvelle, fois appelé au respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, de la participation et de l'intégration pleines et effectives à la société des personnes en situation de handicap, ainsi qu'au respect de la différence et à l'acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine, et au respect de l'égalité des chances et du développement des capacités de l'enfant handicapé.

Les orateurs ont aussi développé la thématique «villes et communautés durables», qui est l'objectif nᵒ 11 des 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Son intitulé complet est «Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables».

Dans cet esprit, un représentant de Marrakech a évoqué les moyens mis en place par la ville ocre pour faciliter l’accessibilité et la mobilité des personnes en situation de handicap, indiquant qu’un budget de 30 millions de dirhams a permis de financer des projets liés à l’accessibilité notamment dans les rues, les transports, les immeubles, les hôtels et les départements publics.