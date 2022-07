© Copyright : MAP

Suite à ce qui a été relayé par certains médias sur «l’implication du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, dans une affaire de conflit d’intérêts», le cabinet de ce responsable gouvernemental «a démenti catégoriquement ces allégations».

Dans une mise au point diffusée ce mercredi 6 juillet 2022, le cabinet du ministre, Abdellatif Miraoui, a démenti les informations diffusées par quelques médias, quant à son implication dans une affaire de conflit d'intérêts.

«Certains médias électroniques ont récemment diffusé des informations fausses et trompeuses sur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, lesquelles remettaient en cause son patriotisme, sa réputation et son intégrité. Ceci s’inscrit en violation flagrante des exigences de la loi réglementant la profession du journalisme et va à l’encontre de l'éthique du métier», indique cette mise au point.

«Dans un souci d'éclairer l'opinion publique, il convient de noter que la situation de M. Abdellatif Miraoui, lors de sa présidence de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech durant la période entre 2011 et 2019, se conformait aux dispositions en vigueur pour ce qui est de la mobilité des enseignants-chercheurs, que ce soit au Maroc ou en France», ajoute la même source.

«Le cabinet du ministre exprime ainsi sa ferme condamnation de ces allégations visant à induire en erreur l'opinion publique. Il rappelle que cette campagne trompeuse n'affectera en aucun cas le dynamisme de réforme lancé par le ministre visant à améliorer les performances du système d'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Il convient également de noter que le ministre se réserve le droit de recourir à la justice», conclut le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui.

© Copyright : Cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur