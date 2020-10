© Copyright : DR

Kiosque360. Tous les malades atteints du coronavirus passent bien évidement par leurs soins. Et ils en paient le lourd tribut. Eux, ce sont les médecins, infirmières et infirmiers, dont quelque 1.500 auraient été infectés par le Covid-19, alors que deux dizaines d’entre eux y ont laissé leur vie.

A l’instar de tous les êtres humains exposés à tous genres de maladies, les médecins n’en sont pas exempts. Surtout en cette période de pandémie de Covid-19, où le virus peut s’inflitrer à tout moment au sein du corps médical, tant ce dernier est le plus exposé à cause de son contact au quotidien avec les malades.

Dan son édition du vendredi 23 octobre, le quotidien Al Ahdath Al Magrhibia explique que les médecins, qu’il qualifie d’anges, sont les premières victimes de la bataille actuelle au Maroc contre le coronavirus, car ils sont constamment en première ligne.

Il en donne comme anecdote cette vidéo pathétique qui a circulé il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Celle d’un infirmier, qui travaillait dans une structure hospitalière publique dans la province de Fqih Bensalah, mort de coronavirus sur son lit d’hopital dans l’aile spéciale dédiée aux personnes contaminées. Sentant sa mort proche, l’homme en blouse blanche a pris son téléphone pour enregistrer un message d’adieu poignant à sa famille, proches et collègues. Une vidéo qui vise également à conscientiser l’opinion publique sur le fait que le médecin, au nom du serment d’hypocrate, doit se battre pour sauver des vies humaines, au risque de perdre la sienne.

Al Ahdath rapporte ainsi que selon les chiffres déclinés par la corporation des infirmiers et techniciens de santé, quelque 825 membres de cette catégorie du personnel soignant ont été contaminés au coronavirus, entre mars et le 10 septembre dernier. La corporation explique même que c’est suite à cette vaste contamination que la pénurie d'infirmiers s’est aggravée dans les hôpitaux publics. Surtout que le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a récemment confirmé que le Maroc affiche actuellement un déficit de quelque 32.387 médecins, et entre 64.774 et 97.161 infirmiers et techniciens de santé.

Ce déficit peut être creusé davantage par la pandémie de coronavirus, explique Al Ahdath, sur la base de certaines sources qui avancent qu’en réalité, plus de 1.500 membres du personnel soignant sont aujourd’hui atteints de Covid-19, dont plus d’une vingtaine en seraient morts. Or quand un médecin meurt en période de pandémie, ce sont plusieurs vies qui pourront manquer d’être sauvées.