Des garde-côte de la Marine Royale en patrouille maritime au large de Larache a fait avorter, vendredi matin, 26 novembre 2021, une opération de trafic de stupéfiants, informe une source militaire.

Après une course poursuite, les garde-côte ont empêché un cormoran de récupérer à partir d'un autre moyen maritime, 47 ballots de stupéfiant, précise la même source.

Cette opération a permis d’arrêter trois délinquants espagnols et un français, et de saisir environ deux tonnes de haschich en plus des moyens utilisés.

Les mis en cause, le matériel et la cargaison saisis ont été ramenés au port de Larache et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage.