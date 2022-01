© Copyright : DR

Kiosque360. La mairie de Tanger mise beaucoup sur les taxes imposées aux commerces d’alcool et aux casinos pour renflouer ses caisses.

Le bureau actuel de la mairie de Tanger semble s’inscrire dans une approche en totale contradiction avec celle adoptée par le bureau précédent. L’alcool et les casinos devraient, en 2022, tirer le budget de la ville vers le haut. C’est en tout cas ce que rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 21 janvier.

Pour rappel, la mairie cherche par tous les moyens à augmenter ses ressources et avait récemment fait polémique en raison de certains biens fonciers mis à la vente depuis le mandat de l’ancien bureau. Et à ce propos, d’emblée, Al Akhbar tient à préciser que la mairie de Tanger est gérée par le Parti authenticité et modernité (PAM), qui a succédé au Parti de la justice et du développement (PJD).

Et alors que le parti islamiste avait choisi de laisser les revenus que dégage la ville des taxes sur certains commerces comme ceux dédiés à la vente d’alcool stable, le PAM lui mise dessus pour renforcer les ressources de la ville. Ainsi, le budget proposé par le parti du tracteur pour cette année prévoit que la taxe imposée sur la vente d’alcool devrait rapporter à la mairie 16 millions de dirhams, contre 12 millions seulement sur la période durant laquelle le PJD gérait la ville.



Selon les sources du quotidien, il en est de même pour les ressources dégagées des taxes sur l’exploitation des casinos au sein de la ville. Là encore, la mairie prévoit de dégager 12 millions de dirhams, contre 11 millions auparavant. Depuis l’avènement de la crise sanitaire, ces revenus s’étaient même détériorés pour se limiter à 3 millions de dirhams.



Sur un autre registre, les sources du quotidien attirent également l’attention sur les recettes non recouvrées par la mairie ces dernières années. Et pour en mesurer l’ampleur, il suffit de voir les revenus que compte dégager la ville cette année sur certaines taxes comme celles sur l’alcool et les casinos. Ces dernières ne seraient, en effet, pas systématiquement recouvrées par la mairie, certains contribuables rechignant à les payer depuis des années.

Dans le contexte actuel où la mairie se retrouve contrainte de céder du foncier pour éviter la banqueroute, le recouvrement pourrait être une solution bien plus équitable pour soulager les finances de la ville. Le bureau actuel de la mairie prendra-t-il au sérieux ce sujet?