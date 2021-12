© Copyright : DR

Kiosque360. Le président de la Chambre des conseillers et son directeur de cabinet en sont sortis indemnes, mais leur voiture a subi des dégâts importants. La question de l’insécurité sur les autoroutes se pose à nouveau. Cet article est une revue de presse du journal Assabah.

Naam Miyara, le président de la deuxième Chambre a été, récemment, la cible d’un jet de pierres sur l’autoroute Rabat-Casablanca. Le responsable istiqlalien revenait de Casablanca pour regagner son domicile à Rabat, précise le quotidien Assabah qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 9 décembre. D’après le quotidien, l’incident n’a pas fait de victime.

Selon la même source, ni le président de la Chambre des conseillers, ni son directeur du cabinet, qui était avec lui à bord du véhicule ciblé par des inconnus, n’a été atteint par le jet de pierre. Par contre, le capot de la voiture a été très endommagé.

Ce n’est pas la première fois qu’une personnalité officielle est victime d’un jet de pierre par des inconnus sur l’autoroute. En effet, rappelons-le, l’ancien président de la Région Fès-Meknès, également secrétaire général du MP, Mohand Laenser est passé par la même situation il y a un peu moins de quatre ans orsque sa voiture a été visée par des jets de pierres également lancés par des inconnus.Laenser

revenait à Rabat après avoir participé à l’enregistrement d’une émission de télévision à Tanger.

En dépit des dégats, le chauffeur de Laenser a poursuivi sa route jusqu’à une station d’essence à l’entrée de la ville d’Asilah . Tout comme le président de la deuxième Chambre et son directeur de cabinet récemment, le secrétaire général du MP et son chauffeur étaient sortis indemnes de cet incident.

Loin d’être des incidents isolés, le caillassage des véhicules sur l’autoroute, surtout pendant la nuit, est devenu presque "un phénomène" qui inquiète les usagers. Les médias font régulièrement état de cas d’agression par jet de pierres sur l’autoroute et même de décès. Cependant, il semble que ce soit des cas relativement rares, puisque d’après les responsables d’ADM qui ont été invité à réagir à cette situation il y a un peu plus de trois ans, seuls une trentaine de cas du genre auraient réellement survenus chaque année, sur un trafic total de plus de 400.000 voyageurs par an. Ce qui, statistiquement, n’en fait pas un phénomène.