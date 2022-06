© Copyright : MAP

Chakib Benmoussa, ministre de l'Education nationale, du préscolaire et des sports vient de dévoiler le calendrier de l'année scolaire 2022-2023. La rentrée aura ainsi lieu le 5 septembre prochain et que les examens du baccalauréat vont se dérouler du 22 au 27 mai 2023.

La rentrée scolaire 2022-2023 aura lieu le 2 septembre prochain. C’est en tout en cas ce qui ressort du calendrier de l’année scolaire établi par le ministère de l’Education nationale, du prescolaire et des sports, diffusé hier mercredi 28 juin.

Ce document, une sorte de feuille de route de Chakib Benmoussa, dont Le360 a eu copie, nous informe également que la prochaine année scolaire a comme slogan «Pour une école de qualité pour tous».

Le document détaille aussi toutes les étapes et les activités qui vont jalonner l’année scolaire 2022-2023. Les dates et les rendez-vous les plus importants y sont également mentionnés.

Ainsi, en plus de la rentrée scolaire dans les écoles du primaire, du collège et du lycée du public et du privé qui sera effective à partir du lundi 5 septembre, les examens du baccalauréat pour le cycle normal sont prévus du 22 au 27 mai 2023 et les sessions de rattrapage du 19 au 24 juin 2023. Le dernier jour des classes est par ailleurs prévu à la mi-juillet.

La feuille de route de Chakib Benmoussa souligne néanmoins que plusieurs activités comme des sessions de l’appui scolaire, les activités parascolaires pourront se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juillet 2023.

Le contrôle continu pour les écoles de la seconde chance vont quant à eux se dérouler de juin à janvier 2023.